LE POINT VIRGULE (492 460 167 00017 923 A) présente : LES FOURBERIES DE SCAPINde MolièreDurée : 1h10« Que diable allait-il faire dans cette galère ? » Vous le découvrirez en venant voir les « fourberies » du rusé Scapin !XVIIème siècle, Naples. Deux bourgeois autoritaires rentrent de voyage avec la ferme intention de marier leur fils, Octave et Léandre à des inconnues. Mais pendant leur absence, Octave s'est marié en secret avec une jeune fille pauvre et Léandre est tombé amoureux d'une égyptienne. Pas question pour eux de céder à leurs pères. Ils demandent au rusé Scapin de les aider. Ce dernier a plus d'un tour dans son sac pour démêler ces intrigues conjugales ! Il parvient même à soutirer de l'argent aux 2 pères en les manipulant. Par malheur ses « fourberies » finissent par apparaitre au grand jour et les 2 pères « trompés » décident de se venger ! Pourtant par un extraordinaire rebondissement que nous ne dévoilerons pas ici tout s'arrange, et l'amour sort vainqueur !Mais Scapin sera t'il pardonné de ses impostures ?Artistes : Marie Bénati ou Gilles Gangloff, Déborah Chantob ou Cécile Caubet, Fréderic Trémège ou Bruno Bastian, Guillaume Villiers-Moriamé, Gilles Hoyer ou Fethi MaayoufiMise en scène : Gilles Hoyer

