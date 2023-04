Louis Chappey Debout Dehors La Nuit – Le Point Virgule, Paris LE POINT-VIRGULE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Louis Chappey Debout Dehors La Nuit – Le Point Virgule, Paris

LE POINT-VIRGULE, 6 avril 2023, PARIS.

Tarif : 22.0 euros.

LOUIS CHAPPEY
Debout Dehors La Nuit

Debout, parce que je fais du stand-up (j'ai juste traduit en fait). Dehors, déjà parce que je ne peux pas tous vous inviter chez moi et parce qu'être dehors, c'est permettre la rencontre avec l'inconnu. (Moi dans ce cas héhé !) La nuit, ce n'est pas mieux que le jour. C'est différent. J'ai souvent besoin de traîner la nuit pour voir les choses sous un nouveau jour. (Jeu de mots poétiques et tout bababa) Alors si ça te dit, viens passer un bout de la nuit avec moi qu'on parle de ces parenthèses, divagations et aventures que le jour ne permet pas. On va rigoler.

Signé : Louis Chappey

Télérama : « Percutant de drôlerie »

