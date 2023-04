Révélation Nouveaux Talents Humour LE POINT-VIRGULE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Révélation Nouveaux Talents Humour LE POINT-VIRGULE, 6 avril 2023, PARIS. Révélation Nouveaux Talents Humour LE POINT-VIRGULE. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 19:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. LE POINT VIRGULE (492 460 167 00017 923 A) présente : ce spectacle. Révélation Nouveaux Talents Humour Durée : 60min « Toujours en quête de nouveaux talents, le Point Virgule poursuit sa vocation, celle de chercher les « perles rares » qui feront les grandes salles de demain… Mais aujourd’hui ils commencent par celle du Point Virgule, la plus grande des petites salles parisiennes ! Alors venez les soutenir ! Une soirée de présélection pour différents rendez-vous autour du Point Virgule comme le Festival d’humour de Paris, l’Olympia ou encore les tournées du Point Virgule. » Révélation Nouveaux Talents Humour Révélation Nouveaux Talents Humour Votre billet est ici LE POINT-VIRGULE PARIS 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Paris 17.0

EUR17.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE POINT-VIRGULE Adresse 7, RUE STE-CROIX BRETONNERIE Ville PARIS Departement Paris Tarif 17.0 17.0 Lieu Ville LE POINT-VIRGULE PARIS

LE POINT-VIRGULE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Révélation Nouveaux Talents Humour LE POINT-VIRGULE 2023-04-06 was last modified: by Révélation Nouveaux Talents Humour LE POINT-VIRGULE LE POINT-VIRGULE 6 avril 2023 Le Point Virgule Paris

PARIS Paris