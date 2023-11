Ainsi la Bagarre LE MONFORT THEATRE – LA CABANE, 30 novembre 2023, PARIS.

Ainsi la Bagarre LE MONFORT THEATRE – LA CABANE. Un spectacle à la date du 2023-11-30 à 20:00 (2023-11-29 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Avec Ainsi la bagarre, Lionel Dray et Clémence Jeanguillaume nous invitent à une épopée masquée et musicale, dans la pure tradition littéraire de l’énigme. Ce tandem burlesque, proche du clown, transforme, comme par magie, la banalité du monde en une allégorie fantastique. L’inquiétante étrangeté prend corps grâce aux masques qui multiplient les identités en présence, grâce aussi à la musique, celle de Clémence Jeanguillaume au synthétiseur. En prenant pour matériaux de départ certaines nouvelles de Franz Kafka, le duo compose une partition lunaire où les paraboles fleurissent dans d’étroites ruelles, chuchotées de bouches balbutiantes à oreilles anxieuses. Quels seraient alors les liens entre l’histoire de la piraterie, un contrat d’assurance, la narcolepsie, la Huitième Symphonie de Chostakovitch, un requin volant et les travaux de l’anthropologue Pierre Clastres ? Réponse dans cette merveilleuse plongée un brin surréaliste, digne héritière du cinéma muet, de Buster Keaton à Jacques Tati. Clémence Jeanguillaume, Lionel Dray Clémence Jeanguillaume, Lionel Dray

LE MONFORT THEATRE – LA CABANE PARIS 106, rue Brancion Paris

