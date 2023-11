Eurythmia LE MONFORT THEATRE, 18 juin 2024, PARIS.

Eurythmia LE MONFORT THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-06-18 à 20:00 (2024-06-18 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Avec Eurythmia, s’inspirant de voyages en Afrique de l’Ouest, la compositrice, improvisatrice et pianiste Ève Risser prend la tête d’un ensemble de douze musiciennes et musiciens pour réunir percussions africaines et jazz contemporain, dans un mouvement libre et généreux. Fidèle à son goût de la nouveauté qui la voit alterner jeu en solitaire et expériences collectives, Ève Risser propose ici une alliance entre son Red Desert Orchestra et trois percussionnistes. Une façon d’approcher, avec éloquence, la notion d’eurythmie, autrement dit la combinaison harmonieuse de lignes musicales. En accueillant les sonorités des balafons, djembés et bara au sein de son orchestre de jazz contemporain, elle crée des images sonores d’une exquise douceur. Les proportions s’accordent et bientôt les bruissements délicats venus de pays lointains se transforment en danses joyeuses et hypnotisantes. Une création au goût d’inédit, entre musique minimaliste et jazz, ouverte au monde et à l’improvisation… Red Desert Orchestra, Eve Risser Red Desert Orchestra, Eve Risser

LE MONFORT THEATRE PARIS 106, rue Brancion Paris

28.6

EUR28.6.

