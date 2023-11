King Kong Théorie LE MONFORT THEATRE, 13 juin 2024, PARIS.

King Kong Théorie LE MONFORT THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-06-13 à 20:00 (2024-06-04 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

À sa sortie en 2006, King Kong Théorie s’affirme d’emblée comme un texte décisif. À travers son témoignage musclé, Virginie Despentes repose la question de la condition des femmes – et des hommes – dans notre société, après son passage dans le deuxième millénaire. Est-ce que la révolution sexuelle, près d’un demi-siècle plus tôt, a permis au monde d’évoluer vers plus de tolérance, de reconnaissance et de justice ? Dans la mise en scène de Vanessa Larré, le propos percutant et toujours d’actualité de Virginie Despentes, incarnée par trois comédiennes lumineuses, agit comme un coup de fouet euphorisant. L’analyse y est subtile et documentée ; elle dévoile, au fil du récit, une pensée brillante et universelle. La metteuse en scène opte pour une répartition à trois voix de ce texte qui n’était pas conçu pour le théâtre. Tout y est dit sans colère, sans besoin de revanche. Chaque parole sonne juste et fort, comme un couperet, et compose un plaidoyer magistral pour un nouveau féminisme. Virginie Despentes, Vanessa Larré Vanessa Larré

Votre billet est ici

LE MONFORT THEATRE PARIS 106, rue Brancion Paris

28.6

EUR28.6.

Votre billet est ici