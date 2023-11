Poings LE MONFORT THEATRE, 27 avril 2024, PARIS.

Poings LE MONFORT THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-04-27 à 18:00 (2024-04-26 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Pour la seconde fois, Das Plateau met en scène la dramaturge Pauline Peyrade. Émouvant récit d’un amour toxique, Poings aborde la question de la violence au sein du couple et montre la puissance de la résilience : comment l’histoire d’une emprise et d’une domination peut se jouer à l’abri des regards, sans témoin, au cœur de soi. Un homme et une femme se rencontrent dans une rave party. À partir de ce début de romance, progressent peu à peu les mécanismes implacables de violences conjugales, du viol jusqu’à la fuite. Par un jeu de reflets et l’usage de la vidéo, le spectacle s’immisce à l’intérieur du couple, dans le huis clos d’une relation. En travaillant plastiquement la question de la dissociation, propre à ce type de violences, Das Plateau compose le portrait d’une femme divisée, déchirée. Poings réussit alors l’alliage d’une mise en scène audacieuse avec une écriture dramatique d’une puissante actualité, incarnée par un duo d’interprètes troublant de vérité. Céleste Germe Céleste Germe

LE MONFORT THEATRE PARIS 106, rue Brancion Paris

