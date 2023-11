Julia LE MONFORT THEATRE, 5 avril 2024, PARIS.

Julia LE MONFORT THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-04-05 à 20:00. Tarif : 28.6 euros.

Dans cette nouvelle création, le Collectif NightShot livre une adaptation musicale et habitée de 1984, récit philosophique et d’anticipation, écrit en 1949. George Orwell y dessine un monde totalitaire dans lequel les idéologies ont triomphé de l’individu. Conçue comme une ode à la liberté, à l’amour et à la révolte, Julia révèle combien le célèbre roman demeure, aujourd’hui encore, un solide socle de prise de conscience politique et d’élévation des sens. Un marqueur de réflexion pour les jeunes générations. Mais ici, point de lecture purement théâtrale de l’œuvre, plutôt une plongée sensorielle dans cette dystopie cruellement actuelle. Les membres du collectif imaginent un oratorio électrodramatique. Un manifeste librement inspiré du roman. Une épopée à la manière d’une partition, où les mots et les sons sont indissociables les uns des autres. De cette lecture très personnelle émerge un incroyable chant de révolte et d’émancipation, un voyage vers la lumière dans un monde de ténèbres. Julia

LE MONFORT THEATRE PARIS 106, rue Brancion Paris

28.6

EUR28.6.

