A la Vie LE MONFORT THEATRE, 7 mars 2024, PARIS.

A la Vie LE MONFORT THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-03-07 à 20:00 (2024-03-06 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Question intime, réflexion métaphysique, débat de société… Et si le passage de vie à trépas était aussi un formidable terrain d’exploration scénique ? Élise Chatauret propose une interrogation sensible sur les questions liées à la fin de vie dans la France d’aujourd’hui. Croisant subtilement théâtre et enquête documentaire, À la vie ! explore un kaléidoscope de situations et de personnages à travers trois terrains d’observation privilégiés : le plateau, où retentissent les tirades fameuses sur la mort de Shakespeare ou Edmond Rostand ; l’hôpital, entre salle de pause des médecins et lits des patients ; l’Assemblée nationale comme ultime étape. Dans une succession de scènes, le spectacle témoigne de la diversité des comportements humains face à la mort. Déni, crainte, doutes, acceptation, résignation ou joie : sans jamais verser dans la démonstration, les interprètes traversent toute la palette des sentiments et transforment un sujet tabou en une formidable invitation à savourer la vie. Élise Chatauret Élise Chatauret

Votre billet est ici

LE MONFORT THEATRE PARIS 106, rue Brancion Paris

28.6

EUR28.6.

Votre billet est ici