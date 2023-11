Chers LE MONFORT THEATRE, 27 janvier 2024, PARIS.

Chers LE MONFORT THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 18:00 (2024-01-25 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

La danseuse et chorégraphe d’origine japonaise Kaori Ito, imprégnée de son héritage nippon et formée à la danse occidentale, poursuit une oeuvre singulière. Elle ne cesse de développer un vocabulaire hybride qui lui ressemble. À la croisée des cultures et des langues, elle s’intéresse aux non-dits et à l’invisible. Dans Chers, elle donne vie à une croyance, enracinée au Japon, selon laquelle les fantômes des disparus continuent d’évoluer parmi nous. Il est possible d’entrer en relation avec eux. À partir de lettres qu’elle a demandé aux interprètes d’écrire à leurs absents, Kaori Ito en convoque les esprits. Sur la scène, les mots prennent corps et font naître une danse habitée, comme un langage avec l’au-delà. Inévitablement attirés les uns par les autres, les six danseurs et danseuses s’aimantent et se repoussent, dans un dialogue permanent entre l’intime et le spirituel. Naît alors une transe, d’une énergie incroyable, qui s’impose comme un éblouissant exutoire à la mort. Kaori Ito Kaori Ito

Votre billet est ici

LE MONFORT THEATRE PARIS 106, rue Brancion Paris

28.6

EUR28.6.

