Vertige (2001-2021) à Paris au Théâtre Monfort LE MONFORT THEATRE, 11 janvier 2024, PARIS.

Vertige (2001-2021) à Paris au Théâtre Monfort LE MONFORT THEATRE. Un spectacle à la date du 2024-01-11 à 19:30 (2024-01-10 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

Vertige (2001-2021), c’est l’histoire de sept jeunes gens d’à peine vingt ans qui entrent dans une école de théâtre en septembre 2001. L’histoire d’une génération qui a vu les tours jumelles s’effondrer et l’extrême-droite accéder au second tour de l’élection présidentielle pour la première fois en avril 2002. Leurs vies, le théâtre, la politique, leurs désirs, leurs doutes… les succès, les échecs… On suit leurs trajectoires, on en perd certains, on les retrouve. Vingt ans ont passé. Qui a changé : le monde ? Eux ? Nous ? Vertige, ce sont sept jeunes gens d’aujourd’hui qui vont raconter l’itinéraire de cette génération qui les a précédés. Entre souvenirs et présent, un chassé-croisé à la fois joyeux, troublant et désespéré. Dans ce spectacle sentimental et drôle, les fragments du texte Les Vagues de Virginia Woolf explosent comme des pétards dans une fête foraine, nous rappelant que vieillir est aussi une expérience heureuse. Vertige ( 2001 – 2021 )

Votre billet est ici

LE MONFORT THEATRE PARIS 106, rue Brancion Paris

28.6

EUR28.6.

Votre billet est ici