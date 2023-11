L’Horizon des Evénements LE MONFORT THEATRE, 9 novembre 2023, PARIS.

L’Horizon des Evénements LE MONFORT THEATRE. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 19:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

LE MONFORT THEATRE présente Le futur est-il écrit d’avance ou en perpétuelle construction ? Vaste question à laquelle Frédéric Sonntag répond avec brio dans L’Horizon des événements. On y suit l’enquête de Nathan Jeffrey, jeune trentenaire qui plonge dans l’histoire de ses parents. Économistes réputés, ceux-ci s’engageaient au milieu des années 1970 dans la rédaction d’un rapport sur le danger d’une croissance exponentielle, ouvrant la voie à la prise de conscience écologique. Pourtant, le monde n’a eu de cesse de poursuivre ses rêves de profits, dépassant sans états d’âme la frontière du non-retour. Pourquoi cette étude intitulée “L’Horizon des événements” a-t-elle été abandonnée ? Quel est son lien avec le destin de Nathan et de son fils ? Et que veulent nous dire aujourd’hui ces deux astrophysiciens chasseurs de trous noirs ? À travers un récit haletant, le metteur en scène traque les conséquences de la grande Histoire sur l’intimité d’une famille, ouvrant un dialogue entre deux générations, à trente ans d’écart. Frédéric Sonntag Frédéric Sonntag

Votre billet est ici

LE MONFORT THEATRE PARIS 106, rue Brancion Paris

28.6

EUR28.6.

