La Compagnie d’improvisation EUX présente ce spectacle. PILOTE – SITCOM IMPROVISÉEUn spectacle complétement improvisé dans l’univers de vos sitcoms préférés.Chaque soir l’épisode pilote d’un nouvelle sitcom est improvisé sous vos yeux. C’est vous qui créez l‘univers de départ et c’est Eux qui vous feront vivre la Sitcom de votre futur série préféré avec son lot de situations loufoques, d’intrigues sentimentales, et de personnages truculents. Friends, How i meet your mother,, Big bang theory, The office, Scrubs, Modern Family, Seinfield Si ces titres vous parlent alors vous êtes fan de Sitcom. Rien n’est préparé, rien n’est discuté, tout est improvisé pour provoquer vos rires non enrégistré.. A SAVOIR: Présentation Cie La compagnie d’improvisation Eux improvise des spectacles depuis 2006. Elle joue notamment le spectacle Bio depuis 10 ans qui a rassemblé plus de 70 000 spectacteurs. Avec Pilote la Cie s’est immergé dans le monde des Sitcom afin d’en déceler ses mécaniques et ses rouages pour vous plonger dans l’ambiance de vos séries comiques préférés. Durée: 1h15 Présentation Cie :La compagnie d’improvisation Eux improvise des spectacles depuis 2006. Elle joue notamment le spectacle Bio depuis 10 ans qui a rassemblé plus de 70 000 spectateurs.Avec Pilote, la Cie s’est immergée dans le monde des Sitcom afin d’en déceler ses mécaniques et ses rouages pour vous plonger dans l’ambiance de vos séries comiques préférées. La Compagnie Eux La Compagnie Eux

