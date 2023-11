Marabout Show LE MELO D’AMELIE, 14 décembre 2023, PARIS.

Marabout Show LE MELO D’AMELIE. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

LE MELO D’AMELIE présente Vous avez des problèmes ? Pas de meuf, pas de taff, zgeg mou, démon, belle-mère, évasion fiscale, gain au loto, PMU… Venez vite consulter le Grand Marabout ! Vous êtes certainement déjà tombé sur ce genre d’annonce vantant les pouvoirs extraordinairesd’un grand marabout qui aurait la solution à tous vos problèmes.Mais comment faire confiance à un soi-disant « grand professeur » qui vous reçoit dans un taudis du 18ème en vous facturant 500 € la consultation ?Vous avez raison, ce n’est pas possible !C’est pour cela que le nouveau Grand Marabout, Pierre-Yves Babtou dans le civil, a décidé de lancer des consultations de luxe, tout en proposant un tarif abordable ! Ainsi, c’est dans une ambiance tamisée aux odeurs d’encens que le Grand Marabout et Arthuro,son fidèle assistant, vous accueillent. Après avoir rempli votre fiche de consultation en y indiquantle motif de votre venue, vous prendrez place dansla salle de consultation. Que le spectacle commence ! vite consulter le Grand Marabout !Marabout usera alors de toutes sortes de techniques paranormalement extraordinaires qui lui permettront de faire venir esprits et divinités. C’est avec leurs aides que vous trouverez alors la solution à tous vos problèmes. Venez vite consulter le Grand Marabout !153% de clientèle satisfaite.Nico & Jey ( Nicolas Huan & Jérémy Boutier ) proposent un spectacle interactifplaçant le spectateur au coeur du show. Cette mise en scène originale est unsubtil mélange d’écriture et d’improvisation qui ravira tout le monde.———————————————————Auteurs : Nicolas Huan – Jérémy Boutiermetteurs en scène : Nicolas Huan – Jérémy BoutierDate : du 14 septembre au 21 décembre 2023 à 20h30) et relâche les 26/10 et 02/11. Marabout Show

LE MELO D’AMELIE PARIS 4 rue Marie Stuart Paris

