J’Aime Beaucoup ce que vous Faites – Le Melo d’Amelie, Paris LE MELO D’AMELIE Catégorie d’Évènement: Paris J’Aime Beaucoup ce que vous Faites – Le Melo d’Amelie, Paris LE MELO D’AMELIE, 2 décembre 2023, PARIS. J’Aime Beaucoup ce que vous Faites – Le Melo d’Amelie, Paris LE MELO D’AMELIE. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 19:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros. LE MELO D’AMELIE présente Comment une fausse manoeuvre avec un téléphone portable vous fait découvrir ce que vos meilleurs amis pensent de vous en réalité… … Juste avant leur arrivée pour un week-end finalement pas comme les autres dans votre maison de campagne. C’est là 20ème année que la pièce se joue. Elle approche de la 6 000ème représentation qui a déjà conquis plus de 1 850 0000 spectateurs. J’Aime Beaucoup ce que vous Faites J’Aime Beaucoup ce que vous Faites Votre billet est ici LE MELO D’AMELIE PARIS 4 rue Marie Stuart Paris 28.6

Détails
Lieu LE MELO D'AMELIE
Adresse 4 rue Marie Stuart
Ville PARIS
Departement Paris

