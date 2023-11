» Sérieusement… » LE MELO D’AMELIE, 28 novembre 2023, PARIS.

» Sérieusement… » LE MELO D’AMELIE. Un spectacle à la date du 2023-11-28 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

LE MELO D’AMELIE présente Nadia Chibani dézingue les sujets les plus tabous avec une précision de sniper, dans son nouveau spectacle : » Sérieusement… » Résumé : Armée d’une plume toujours aussi corrosive, subtile et décapante, l’humoriste Nadia Chibani qui excelle dans l’autodérision et le second degré, dézingue avec une précision de sniper les sujets les plus tabous. Après ses audacieuses » Tribulations d’une Toquée « , Nadia revient sur scène avec son nouveau one-woman-show : » Sérieusement… » Cette ultra pétillante comédienne nous plonge ainsi avec délice dans son univers à la fois déjanté, transgressif et sensible, et surtout hilarant. Spectacle politiquement incorrect, absolument pas du tout recommandé aux mineurs et aux wokistes forcenés… Auteur : Nadia Chibani Artiste : Nadia Chibani Metteur en scène : Nadia Chibani Collaboration artistique : Papy Durée 65 minutes Tous les mardis à 20h30 à partir du 12 septembre au 19 décembre 2023 Nadia Chibani Nadia Chibani

LE MELO D’AMELIE PARIS 4 rue Marie Stuart Paris

