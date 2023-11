Antigone II LE MELO D’AMELIE, 12 novembre 2023, PARIS.

Antigone II LE MELO D’AMELIE. Un spectacle à la date du 2023-11-12 à 19:30 (2023-11-12 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

LE MELO D’AMELIE présente ANTIGONE IIMétro Charonne le 8 février 1962 Résumé :Dix-huit ans après avoir été tondue à Orléans en août 1944, on retrouve Antigone à Paris. Elle se fait appeler Anémone et donne des cours de théâtre. En septembre 1961, elle fait la rencontre d’un jeune étudiant, Julien – qui rêve, lui, de devenir comédien – dont elle tombe rapidement amoureuse en raison de sa ressemblance avec son frère Polynice. Elle ignore que Julien est le fils de sa sœur Ismène et membre de l’OAS. De son côté, Antigone, membre du Parti Communiste Français, héberge chez elle un vieil algérien, monsieur Ali, représentant du FLN en France recherché par la police… Tout est réuni pour que la destinée tragique d’Antigone s’accomplisse. Antigone II Antigone II

Votre billet est ici

LE MELO D’AMELIE PARIS 4 rue Marie Stuart Paris

28.6

EUR28.6.

