Cet évènement est passé L’Arnaqueuse LE MELO D’AMELIE Catégorie d’Évènement: Paris L’Arnaqueuse LE MELO D’AMELIE, 8 novembre 2023, PARIS. L’Arnaqueuse LE MELO D’AMELIE. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 20:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros. La comédie délirante de Thom Trondel, entre Pretty Woman et le Dîner de Cons ! Quand Luc, à la recherche du grand amour, rencontre Clara, love coach séductrice et un brin malhonnête, rien ne se passe comme prévu ! Entre un dîner déjanté dans un grand restaurant, une leçon de drague hilarante, un accident de bilboquet, des allergies multiples ou encore une scène de danse mythique… Trouver l’amour n’est pas si simple, surtout lorsqu’on a affaire à une arnaqueuse ! À la fin du spectacle, les spectateurs le disent : cette pièce est tout sauf une arnaque ! Thom Trondel Votre billet est ici LE MELO D’AMELIE PARIS 4 rue Marie Stuart Paris 28.6

EUR28.6. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE MELO D'AMELIE Adresse 4 rue Marie Stuart Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LE MELO D'AMELIE latitude longitude 48.86507082646965;2.3483981485736733

LE MELO D'AMELIE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/