L’Elevage des Enfants LE MELO D’AMELIE, 9 avril 2023, PARIS. L’Elevage des Enfants LE MELO D’AMELIE. Un spectacle à la date du 2023-04-09 à 19:30 (2023-04-09 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros. LE MELO D’AMELIE présente ce spectacle Bienvenue dans notre formation professionnelle accélérée pour parents amateurs !Ah, le bonheur d’être parents ! Vous y pensez mais vous n’avez pas encore franchi le pas ? Etpourtant, être père ou mère est une joie de tous les instants ! Enfin, c’est toujours ce quevos parents ont essayé de vous faire croire …Vous élevez déjà un ou plusieurs enfants et vous avez le sentiment d’être un mauvaisparent ? Soyons honnêtes : c’est sans doute le cas !Pas de panique ! Des solutions sont à portée de main, et notre formation accélérée va vousfournir toutes les clés pour bien maîtriser la situation.Conseils éducatifs de premier ordre, informations véridiques et témoignages de premièremain : de la conception aux résultats du bac, tout ce que vous avez besoin de savoir pourvous en sortir. Ou au moins essayer …DatesLes 2, 9 et 23 avril à 19h30 L’Elevage des Enfants Votre billet est ici LE MELO D’AMELIE PARIS 4 rue Marie Stuart Paris 28.6

