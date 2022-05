Art-It. Art Italien à Paris. Exposition collective d’artistes italiens. Vernissage: samedi 29.06 à 18h00 – Le LOCAL14 – 75014 Paris Le Local 14 2, rue Prévost Paradol, 29 juin 2019 18:00, Paris.

ART-IT

Art Italien à PARIS

Exposition de 23 artistes italiens

Du 29 juin au 07 juillet 2019

VERNISSAGE samedi 29 juin – 18h00 à

LE LOCAL 14

2, rue Prévost Paradol – 14° arrondissement

Métro 13 / Tramway T3 Porte de Vanves

Après le succès de l’exposition Italian Art, l’Association Régie de Quartier Flora Tristan est heureuse de vous présenter ART-IT, une nouvelle exposition collective d’artistes italiens, toujours sous la direction artistique de Laura Ginatta, déjà conceptrice et organisatrice du précèdent projet.

23 artistes de la scène italienne qui exposent pour la toute première fois dans la capitale.

L’exposition de ART-IT à Paris est née de la rencontre entre Laura Ginatta et Antonella Botticelli, présidente de l’Association Universo Arte, qui organise depuis 5 ans en Italie le festival SYNERGIE, événement culturel très connu visant à la collaboration et à l’échange entre le différents arts – visuels, musicaux et littéraires.

Toutes les deux passionnées d’art et artistes, elles connaissent très bien les difficultés et la pénurie d’opportunités que le monde artistique réserve aux artistes émergents. Un_e troisième femme s’ajoute à ce duo: Patricia Benech-Le-Roux, responsable « Lien sociale » de l’association française_, qui a accepté avec enthousiasme l’idée d’une exposition collective d’artistes italiens.

ART-IT se déroulera du 29 juin au 7 juillet, en parallèle avec la Semaine It

alienne du 13ème arrondissement (du 24/06 au 02/07, dédiée à la « Bellezza », la beauté en italien) et en concomitance avec14’ Arts (les 29 et 30/06), un weekend durant lequel les artistes du 14ème arrondissement ouvrent les portes de leurs ateliers pour faire découvrir au public leur univers.

Quelle meilleure occasion pour rencontrer et découvrir des artistes italiens aux talents hétérogènes: de la peinture à la photographie au dessin, de l’art figuratif à l’art abstrait ? Un petit aperçu de cet incroyable vivier de talents qu’est l’Italie et en même temps l’occasion pour certains d’entre eux de se faire remarquer au-delà des frontières, de se confronter à une dimension créative similaire mais à la fois totalement différente, de dialoguer, de trouver de nouveaux élans et de possibles synergies.

Nous souhaitons que cet événement soit avant tout une grande fête, pour célébrer l’art, la beauté, la convivialité, les rencontres entres les gens de différents pays mais partageant les mêmes passions, mais aussi les prémices d’un projet qui vise à organiser des expositions itinérantes en Europe et favoriser les échanges entre les réalités artistiques et culturelles.

L’exposition se tiendra à LE LOCAL 14, situé au sud de Paris, dans une grande rue piétonne colorée et arborée, dans le quartier vivant de la Porte de Vanves.

Le vernissage aura lieu à LE LOCAL 14 samedi 29 juin à 18h00.

Plusieurs activités sont prévues tout au long de l’exposition et seront communiquées à fur et à mesure sur la page Facebook de l’événement, https://www.facebook.com/events/1352603358221268/

VENEZ NOMBREUX !

Où: LE LOCAL 14

Adresse: 2, rue Prévost Paradol – 75014 – Paris

Quand: du 29/06/2019 au 07/07/2019

Vernissage: 29/06/2019 à 18h00

Genre: art contemporain: peinture, dessin, photographie.

Horaires: samedi 29/06 de 18h00 à 21h00; dimanche 30/06 de 11h00 à 19h00 ; du mercredi au vendredi de 15h00 à 19h00; dimanche 07/07 finissage de 11h00 à 15h00.

——————————————————————————————————

Les Artistes:

Andrea Laurent; Angela Maria Marotti; Antonella Botticelli; Arual Jay; Chiara Cicala; D’Alupa; Emilia Della Vecchia; Enrico Smith; Francesco Libischi; Francesco Rosina; Gabriella Baraldi; Gilda Bellomunno; Gina Fortunato; Giovanna Botticella; Giovanni Diodato; Giuseppe Zotti; JoAmy; Morgana C.; Patrizia Capodieci; Pasquale Palese; Roxana Esposito; Sandro Pontillo; Susanna Yang

——————————————————————————————————

Concept/ Direction Artistique/Coordination avec la France: Laura Ginatta

Management Artistique et coordination avec l’Italie: Antonella Botticelli

Organisation logistique et agencement: Simone Nannetti

Réalisation graphique : SN_DEsign

En collaboration avec: Association Régie de Quartier Flora Tristan ; Associazione Universo ARTE

