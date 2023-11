L’Emotif LE LIEU, 19 décembre 2023, PARIS.

J’avais ouvert un salon de bien-être, assez novateur, où je pratiquais les massages essentiellement à la ponceuse, et j’ai dû fermer mon établissement après divers plaintes et de fortes pressions politiques du lobby du shiatsu chauffant… soit disant que j’étais trop perfectionniste… Suivant scrupuleusement les conseils de McKinsey qui me fit un bilan de compétence sur chatgpt, j’ai changé d’activité pour me consacrer à l’écriture d’un « spectacle seul en scène ». Voici 58 minutes (hors taxe) d’humour pourpre qui raconte comment un homme très émotif réussit à obtenir un bon équilibre à notre époque ! L’Emotif

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris

