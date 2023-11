Le Lieu du Rire Plateau d’Humoristes LE LIEU, 18 décembre 2023, PARIS.

Le Lieu du Rire Plateau d’Humoristes LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-12-18 à 19:00 (2023-12-18 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Le théâtre Le Lieu a toujours mis en avant les nouveaux talents de l’humour et vous présente un plateau des meilleurs humoristes. Descriptif : Il y a quelques années : Jérôme Daran, Mathieu Madénian, Caroline Vigneaux, Arnaud Cosson, Jean-François Cayrey et bien d’autres ont fait leurs débuts dans cette salle. Venez découvrir d’autres nouveaux talents sur ce plateau d’humoristes avec une sélection des meilleurs humoristes parisiens du moment qui joueront chacun un extrait de leurs spectacles. Présenté par Coco Cherie et Jack Hobbs Le Lieu du Rire Plateau d’Humoristes

Votre billet est ici

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici