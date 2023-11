Paul Brunstein-Compard PAUK LE LIEU, 14 décembre 2023, PARIS.

Paul Brunstein-Compard PAUK LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 21:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Pauk, stand-upper en herbes, joue un one man show musical pour impressionner Samantha et la demander en mariage. Problème : elle n’est pas là. Face à cette lourde absence, l’humoriste enthousiaste et gauche se livre à travers un univers humoristique touchant et déjanté. Paul Brunstein-Compard PAUK

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris

