LA 5EME COMPAGNIE DU POISSON présente Minimas est une pièce improvisée qui dépeint les relations croisées entre personnages.Après 6 saisons dans le cadre du Sunday Impro Show, le spectacle Minimas prend son envol et se joue dorénavant tous les dimanche au théâtre le Lieu.Découvrez leur quotidien dans tout ce qu’il a d’émouvant, de drôle et de sincère, avec une esthétique minimaliste.Avant le lever de rideau, l’expérience a déjà commencé : les comédiens se mêlent au public. Des anecdotes émergent, qui nourriront ensuite l’inspiration des comédiens et l’imaginaire du spectacle.Sans autre thème, sans préparation ni filet, les improvisateur.ices se lancent dans une succession de duo qui se font et se défont au fil des scènes.La pièce met en valeur les relations humaines et la manière dont elles nous transforment. Les désirs des uns, les trahisons des autres, les rêves de certains et les émotions de chacun… Pendant une heure, venez plonger dans l’intimité de personnages, fictifs mais tellement proches de vous !Artistes :En alternance : Batiste De Oliveira, Charles-Edouard Garcia, Jean-Philippe Cillard, Mathilde Mir, Luc Mouret, Romain Sidobre, Juan Espin Alonso, Leandre Philippon, Eve Cerisier, Charlotte Finet Eve Cerisier Eve Cerisier

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris

