Madame Fait Salon LE LIEU, 10 décembre 2023, PARIS.

Madame Fait Salon LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 19:00 (2023-11-12 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA 5EME COMPAGNIE DU POISSON présente La soirée improvisée la plus courue du Paris du XIXe siècle.Nous sommes au début du 19e siècle, et le tout Paris se presse dans les salons littéraires les plus courus, où se font et se défont les réputations des artistes en vogue, où un scandale peut éclater sur un bon mot, et où la répartie et le savoir-vivre sont aussi cruciaux que respirer et boire.Bienvenue au salon de Madame, où le public crée les personnages et les comédiennes improvisent alors une soirée où le verbe est roi, la rumeur court et l’honneur se défend à coup de métaphores.Artistes :Estelle Bazireau, Julie Douine, Emma Debroise, Cécile Sablou, Adeline Belloc, Stella Pueyo, Mathile Mir, Fanny Pascaud, Angélique Corman, Sophie Brossard Sophie Brossard Sophie Brossard

Votre billet est ici

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici