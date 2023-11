Kevin Gavaux – NAIF LE LIEU Catégorie d’Évènement: Paris Kevin Gavaux – NAIF LE LIEU, 9 décembre 2023, PARIS. Kevin Gavaux – NAIF LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-12-09 à 21:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. LA 5EME COMPAGNIE DU POISSON présente Kevin Gavaud ne sait toujours pas si Vannes est une ville, une blague ou le truc qui sert à remplir l’eau de la piscine… »Il n’a pas eu une scolarité facile. » Robin Williams »Les Ch’tis ont Dany Boon. Les Bretons ont Kevin Gavaud. » Tom Hanks »Kevin était un excellent serveur. » Buffalo GrillVenez découvrir ce mélange de stand-up, personnages et one-man-show haut en couleurs !Le Saviez-vous ?Kevin a été finaliste du Tremplin d’humour des Plages du Rire de Nice. Kevin Gavaux – NAIF Votre billet est ici LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris 17.0

