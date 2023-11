Sur la Vie de mon Père LE LIEU, 6 décembre 2023, PARIS.

LA 5EME COMPAGNIE DU POISSON présente Comment devenir un bon papa quand le votre ne l’était pas? Franchement, aucune idée. Toute ma vie j’ai critiqué mon père, son comportement et ses croyances et quand à mon tour j’ai du élever mes enfants, j’ai décidé de faire tout le contraire de mon père dans l’espoir de bien les éduquer.Seulement voilà, malgré tous mes efforts, mes enfants me détestent…Tout le monde connait le cliché de la mère juive et son attachement à ses enfants. Mais qu’en est-il du père juif ?Est-il aussi présent que la mère juive, aussi attentionné qu’elle, aussi affectueux avec ses enfants ? Ce spectacle tente de répondre à ces questions à travers le regard acide et désabusé d’un homme au bord de la crise de la cinquantaine qui, enfant, a grandi dans une famille très croyante où Dieu finalement était plus présent que son papa et qui très tôt, décide de prendre le chemin opposé à son père afin d’offrir à ses propres enfants le père parfait dont il rêvait tant.C’est entre des flash-back de sa relation avec son père et Dieu que l’auteur tente de comprendre ce qu’il a foiré dans sa vie. Pourquoi ses enfants le détestent tant et surtout pourquoi ils préfèrent leur grand père à leur propre père ?Un seul en scène à l’humour caustique, noir et désopilant où les religions, la famille et le patriarcat en prennent pour leur grade. Et pour résumer ce spectacle en une phrase: Mon père c’était dieu pour moi, jamais là quand j’avais besoin de lui. Sur la Vie de mon Père

