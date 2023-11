Julien Rabefiraisana – VICTIME LE LIEU, 4 décembre 2023, PARIS.

LA 5EME COMPAGNIE DU POISSON présente Premier spectacle, nouvelle version. Une heure de rodage à déconstruire le monde pour mieux se reconstruire. Julien Rabefiraisana est une victime. Comme toi. Si si. On l’est tous. Et c’est comme ça depuis des millénaires. Qui est coupable ? Est-ce de notre faute ? L’enfer c’est vraiment les autres ?60 minutes de stand-up pour comprendre si on est victime de nous-même ou bien juste du monde que l’on s’est construit. P.S : Même si t’arrives pas à dire RABEFIRAISANA correctement, tu peux venir quand même. On règlera ça. Julien Rabefiraisana

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris

