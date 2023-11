W&C – Le Lieu à Paris LE LIEU, 25 novembre 2023, PARIS.

W&C – Le Lieu à Paris LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-11-25 à 18:30. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Et si un matin, vous vous réveilliez seul.e, enfermé.e dans des toilettes publiques, ne sachant ni comment, ni pourquoi, ni par qui. William, chef d’entreprise cynique et égoïste fête un nouveau contrat à plusieurs millions d’euros avec ses amis dans un bar. Le lendemain matin, il se réveille dans des W&C publiques, seul et enfermé. Il ne se souvient absolument de rien. Il va vivre les heures les plus longues de sa vie. Mais aussi les plus folles. Un huis-clos déjanté ! W&C

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris

