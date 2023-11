Brian Ravenet – DISSONANCES COGNITIVES LE LIEU Catégorie d’Évènement: Paris Brian Ravenet – DISSONANCES COGNITIVES LE LIEU, 24 novembre 2023, PARIS. Brian Ravenet – DISSONANCES COGNITIVES LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 21:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. LA 5EME COMPAGNIE DU POISSON présente Un fils de tatoueur qui a peur des aiguilles ? Un prof de fac aussi humoriste ? Un gamer avec un sens de l’hygiène ?Comme tout le monde, Brian est plein de contradictions. Tant bien que mal, il essaye de les accepter avec une bonne grosse dose d’autodérision, qui tord de rire le public venu découvrir ses histoires et ses anecdotes. Brian Ravenet – DISSONANCES COGNITIVES Votre billet est ici LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris 17.0

EUR17.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE LIEU Adresse 41 RUE DE TREVISE Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LE LIEU latitude longitude 48.87530954452872;2.3452927465398288

LE LIEU PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/