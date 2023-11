Mathieu Gorges n’en Démord Pas ! LE LIEU, 23 novembre 2023, PARIS.

LA 5EME COMPAGNIE DU POISSON présente Venez découvrir le parcours haut en couleur d’un comédien qui n’en démord pas ! Entre personnages loufoques, rires, et instants plus intimes Mathieu partage avec le public son univers singulier ! Accrochez-vous car Mathieu Gorges prévient : « Il n’en démord pas ! » et toute ressemblance avec des faits réels n’est pas fortuite ! Alors où son parcours le mènera-t-il ?A découvrir dans ce seul-en scène haut en couleur !L’histoire :C’est déguisé en Spider-Man que Mathieu s’apprête à affronter 12 bambins surexcités pour l’animation de l’anniversaire de Dylan… Oui mais ses rêves de comédien à lui étaient bien éloignés de ce qui l’attend cette après-midi là…Dans ce seul-en-scène, Mathieu Gorges partage avec le public les hauts et les bas du parcours d’un comédien.Tantôt interprétant des personnages, tantôt s’adressant au public de manière plus personnelle, il se livre sans concessions, et partage avec le public cette envie indéfectible de jouer ! Mathieu Gorges Mathieu Gorges

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris

