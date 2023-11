Racisme LE LIEU Catégorie d’Évènement: Paris Racisme LE LIEU, 23 novembre 2023, PARIS. Racisme LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 19:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. LA 5EME COMPAGNIE DU POISSON présente ce spectacle Avec le racisme tout le monde à raison, ceux qui le subissent, ceux qui le voient, et ceux qui le sont. Vu que tout le monde a raison ça devrait être facile de mettre tout le monde d’accord.Je vous assure que si j’avais entendu quelqu’un parler de racisme correctement vous ne m’auriez pas vu sur scène mais comme je vois tout le monde galérer sur cette question, j’y vais pour aider mais en réalité je me force.Alors si vous avez besoin de solution, je le répète, que vous le voyez, que vous le soyez, que vous le subissiez le racisme , que vous soyez un peu des trois mais ça dépend des jours ou ça dépend de sur qui vous êtes tombé… Ce spectacle est pour vous.Un seul en scène qui fait du bien là où ça fait mal. Racisme Votre billet est ici LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris 17.0

