Gaetan Jamard – AVEC OU SANS ORDANNANCE

LE LIEU, 22 novembre 2023, PARIS

Un spectacle à la date du 2023-11-22 à 19:00. Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

A 5EME COMPAGNIE DU POISSON présente ce spectacle

Gaëtan est un pharmacien normand expatrié à Paris, qui vous invite à passer de l'autre côté du comptoir !Venez découvrir le monde merveilleux de la pharmacie, et enfin connaitre la vérité sur les génériques ! Ou pas.Il vous délivrera une dose maximale de rires sans précautions d'emplois.Veuillez respecter la dose prescrite et la répartir en plusieurs prises sur une heure.Ce spectacle est déconseillé aux personnes sans humour, en cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien.

Gaetan Jamard

LE LIEU
PARIS
41 RUE DE TREVISE

