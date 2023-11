55 Minutes avec Coco en Toute Simplicité – Le Lieu, Paris LE LIEU Catégorie d’Évènement: Paris 55 Minutes avec Coco en Toute Simplicité – Le Lieu, Paris LE LIEU, 18 novembre 2023, PARIS. 55 Minutes avec Coco en Toute Simplicité – Le Lieu, Paris LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 20:15 (2023-11-11 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. 55 minutes avec Coco en toute simplicité c’est quoi ? Un spectacle ! Un spectacle d’improvisation avec le public parce que selon Coco, la directrice du théâtre le Lieu, un spectacle se construit avec le public. « Le lieu » est un laboratoire qui permet aux artistes de construire leur spectacle avant de s’envoler, d’ailleurs à force de voir des artistes s’envoler Coco se voit pousser des ailes, après X années à être dans l’ombre, la lumière l’appelle, ses souvenirs méritent d’être racontés afin de ne pas être oubliés. Vous avez envie de rire ? De participer à la création de ce spectacle ? Vous avez envie de sincérité ? D’anecdotes ? Alors ce spectacle est fait pour vous ! Coco vous attend nombreux, comme au Mac Do, surtout, venez comme vous êtes. 55 Minutes avec Coco en Toute Simplicité Votre billet est ici LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris 17.0

EUR17.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu LE LIEU Adresse 41 RUE DE TREVISE Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville LE LIEU latitude longitude 48.87530954452872;2.3452927465398288

LE LIEU PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/