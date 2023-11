Oncle Fil POLKA LE LIEU, 15 novembre 2023, PARIS.

Oncle Fil POLKA LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 21:30 (2023-11-08 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

LA 5EME COMPAGNIE DU POISSON présente « Pour ce premier spectacle je te propose 60 minutes de Polka très très collé-serré ! Entre Moscow Mule et super swipe, entre dîners de potes et road-trip loin, j’ai écrit cette heure sans tricher. Pêle-mêle…Pourquoi on parle à nos animaux alors que jamais ils ne répondent ? Pourquoi Penélope Cruz ne me rappelle jamais ? Pourquoi mes histoires d’A foirent ? On a des nouvelles de David Douillet ? Pas mal de questions qui me font marrer…Viens me voir on va rigoler » ps : POLKA n.fém.1er spectacle. Faire rire le public. Raconter des histoires. Une heure de pur stand-up. ps-ps : Pensez à conserver l’eau de la mozzarella, c’est très bon pour les ficus. Oncle Fil POLKA

Votre billet est ici

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris

17.0

EUR17.0.

