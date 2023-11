Malek LE LIEU Catégorie d’Évènement: Paris Malek LE LIEU, 13 novembre 2023, PARIS. Malek LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-11-13 à 21:30 (2023-11-13 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. La 5EME COMPAGNIE DU POISSON présente Malek est un quarantenaire de douze ans,c’est en voulant monter à Paris un matin qu’il s’aperçut qu’il y habitait déjà…Descriptif :Après deux ans de théâtre au cours Moundir, Malek peut enfin faire sa demande de RSA en attendant qu’aboutisse sa demande de HLM à Monaco . Malek Votre billet est ici LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris 17.0

