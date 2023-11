Pierre Meslet – BATARD LE LIEU, 7 novembre 2023, PARIS.

Pierre Meslet – BATARD LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-11-07 à 20:15 (2023-11-07 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Attention humour noir. Âmes sensibles s’abstenir. Pierre Meslet aborde tous les sujets qui fâchent, jette de l’huile sur le feu et s’en réjouit. Des écoles de commerce aux religions en passant par le monde politique, ce sordide personnage n’a pour but que de se moquer. Mais il prévient d’entrée de jeu : c’est un connard humaniste et inclusif. Il tape sur tout le monde sans faire de distinction, dans un sentiment d’amour universel. En outre, à l’heure où la prolifération des influenceurs Instagram et des perches à selfie rend la vie dérisoire et consternante, l’humoriste préfère encore s’intéresser à la mort. Raison pour laquelle une blague a été écrite sur toutes les pires façons de décéder (décapitation, immolation, lapidation, sans oublier les maladies incurables). En parlant de maladies incurables : le spectacle abordera aussi le sujet des femmes. Mauvais goût en perspective. Maintenant, vous êtes prévenus. Si vous n’avez pas peur de croupir en enfer, venez rire ! Pierre Meslet

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris

