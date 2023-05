Armand Cosnard – Un Vrai Cosnard LE LIEU, 29 avril 2023, PARIS.

Armand Cosnard – Un Vrai Cosnard LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 18:45 (2023-04-29 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

« Il porte bien son nom », « Armand Connard ! », « T’enlèves le S ça fait conard ! ». C’est vrai qu’en terme de conneries c’est un vrai conard ! Armand Cosnard vous présente un one man show énergique ! Avec de multiples personnages et imitations, il parle de son intégration à la vie parisienne, le football, Netflix ou encore les réseaux sociaux en évoquant les chocs de générations. « Mais les vieux y vont capter en vrai » d’après ses dires lol, mdr ou xptdr même. Il va vous faire golri ! Alors pour toutes personnes pas nées au 21ème siècle, golri ça veut dire rigolo et pas gigolo parce que y’a personne qui confond les deux. Armand Cosnard – Un Vrai Cosnard

LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris

17.0

EUR17.0.

