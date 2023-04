Suspicions Est-ce qu’un Crime Peut s’Improviser ? LE LIEU PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Suspicions Est-ce qu'un Crime Peut s'Improviser ?

Un spectacle à la date du 2023-04-07 à 19:00. Tarif : 17.0 euros.

Après avoir découvert la victime d'un meurtre, vous devenez détective le temps d'un spectacle totalement improvisé. Chaque soir, ça sera à vous de résoudre une enquête pleine de rebondissements, d'histoires rocambolesques et surtout de suspicions… Est ce qu'un crime peut s'improviser ? A vous d'en juger ! Quatre suspects pour une victime, un public inspecteur pour une enquête, découvrez Suspicions !

LE LIEU PARIS
41 RUE DE TREVISE
Paris

