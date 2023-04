Du Nombril au Divan – Sabrina Chebli dans LE LIEU PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Du Nombril au Divan – Sabrina Chebli dans LE LIEU, 6 avril 2023, PARIS. Du Nombril au Divan – Sabrina Chebli dans LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 20:15 (2023-04-06 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Après de nombreux crashs affectifs, Sabrina hérite d’un trouble borderline « le trouble le plus hype du moment ». Ne faisant plus vibrer son psychanalyste, elle décide de le larguer et d’ouvrir sa thérapie au public. Ce spectacle est un pot pourri des meilleurs extraits de sa thérapie. Un parcours de vie au féminin comique et décalé. Vaut mieux-être seule en scène que mal accompagnée. Du Nombril au Divan – Sabrina Chebli dans Votre billet est ici LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris 17.0

