Thomas Christin dans L’Horreur est Humaine LE LIEU, 3 avril 2023, PARIS. Thomas Christin dans L’Horreur est Humaine LE LIEU. Un spectacle à la date du 2023-04-03 à 19:00 (2023-04-03 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. Qu’y a-t-il de plus horrible dans la vie qu’un film d’horreur ? Et bien… La vie. « Alors je sais, c’est pas très joyeux dit comme ça, mais je vous promets qu’on va rire de tout ce qui nous pourrit l’existence. Et puis ça sera que mon avis, j’ai pas la science infuse après tout, l’horreur est humaine. » Thomas Christin dans L’Horreur est Humaine Votre billet est ici LE LIEU PARIS 41 RUE DE TREVISE Paris 17.0

Détails Catégorie d'Évènement: Paris Autres Lieu LE LIEU Adresse 41 RUE DE TREVISE Ville PARIS Departement Paris Tarif 17.0 17.0

