Y’a du Brel Dans mes Maux LE GUICHET MONTPARNASSE, 23 novembre 2023, PARIS.

Y’a du Brel Dans mes Maux LE GUICHET MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-11-23 à 19:00 (2023-11-09 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

LE GUICHET MONTPARNASSE présente De Taïra Borée « J’irai pas aux Marquises, parce qu’il parait que là-bas, le temps s’immobilise ! Déjà qu’ici on s’enlise… » Stand-up Musical. Il y a de l’insolence dans l’air, de l’émotion, du rire obligatoirement, et des mots bien sûr pour mieux parler de nos maux. Parfois les mots de Brel disent les maux de Taïra et les doigts magiques de Maxime s’indignent à leur tour pour accompagner cette introspection lucide et ironique sur nos idéaux, nos promesses et nos valeurs. Mise en scène : Taïra Borée Avec : Taïra Borée Maxime Perrin (accordéon) Maxime Perrin

Votre billet est ici

LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS 15, RUE DU MAINE Paris

24.2

EUR24.2.

Votre billet est ici