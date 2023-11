Van Gogh : Deux Frères pour une Vie LE GUICHET MONTPARNASSE, 17 novembre 2023, PARIS.

Van Gogh : Deux Frères pour une Vie LE GUICHET MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 19:00 (2023-11-10 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

Pour comprendre la vie de Vincent Van Gogh, il faut rencontrer Théo, son frère. Existe-t-il un amour aussi fort que celui qui unit ces deux frères ? Vincent, le peintre et Théo, le marchand. Pendant dix-huit années de leur vie, ils n’ont cessé de se confier l’un à l’autre, de se quereller et de se soutenir jusqu’à l’épuisement. Découvrez comment Vincent est devenu, avec l’appui de Théo, l’un des peintres les plus importants du 19e siècle et comment ils se sont entraînés tous deux dans une spirale créatrice et dévastatrice. Mise en scène :Ghislain Geiger et Julien Séchaud Avec :Ghislain Geiger et Julien Séchaud Et la participationde Marius Beirieu, Isabelle Delage, Benoît Pommerolle, Annie Vergne Julien Sechaud, Ghislain Geiger Julien Sechaud, Ghislain Geiger

Votre billet est ici

LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS 15, RUE DU MAINE Paris

24.2

EUR24.2.

Votre billet est ici