Charles, Est-ce que Tout Va Bien ? Guichet Montparnasse, Paris LE GUICHET MONTPARNASSE, 5 mai 2023, PARIS. Charles, Est-ce que Tout Va Bien ? Guichet Montparnasse, Paris LE GUICHET MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-05-05 à 20:30 (2023-05-05 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros. De Héloïse Neste Qui a dit que l’argent ne faisait pas le bonheur ? Jour funeste pour la famille De Vermancourt… Charles, le père, nous a quittés. Toute la famille se réunit alors pour lui rendre un dernier hommage. Lorsqu’un invité surprise se retrouve, malgré lui, convié à la veillée funéraire… de quelqu’un qu’il ne connait pas… Des quiproquos provoquent des tensions, les langues se délient jusqu’à connaître les réelles intentions de chacun. Et si la mort de Charles, n’était pas un accident ? Mise en scène : Héloïse Neste Avec : Elsa Booij, Rémi Bourdeau, Olivier Haon, Arthur Hocde, Amélie Lambert, Aurore Le Ray, Lucie Renard Charles, Est-ce que Tout Va Bien ? Charles, Est-ce que Tout Va Bien ? Votre billet est ici LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS 15, RUE DU MAINE Paris 24.2

