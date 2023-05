Sloutchai LE GUICHET MONTPARNASSE, 4 mai 2023, PARIS.

Sloutchai LE GUICHET MONTPARNASSE. Un spectacle à la date du 2023-05-04 à 20:45 (2023-05-04 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

D’après les œuvres de Anton Tchekhov (L’Ours et Une Demande en mariage) et Danill Harms (Incidents) Une farce moderne, inquiétante et clownesque Tchouboukov aimerait marier sa fille, mais tout est compliqué… Surtout quand son voisin s’en mêle. La veuve Popova vit recluse. Soudain, elle reçoit la visite d’un homme rustre et colérique. Se remettront-ils de cette rencontre ? Adaptation de deux pièces en un acte d’Anton Tchekhov : une demande en mariage et l’Ours, mêlées aux textes de Daniil Harms, poète russe de l’absurde. Adaptation et Mise en scène : François Podetti Avec : Sophie Lelarge, Maïna Louboutin, Michelle Sevault, Rémy Breteau, Pascal Millet, François Podetti Sloutchai

LE GUICHET MONTPARNASSE PARIS 15, RUE DU MAINE Paris

