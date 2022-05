Gospel Festival de Paris 2019 Le Grand Rex de Paris, 26 octobre 2019 20:00, Paris.

Samedi 26 octobre 2019, 20h00 Sur place De 35 euros à 65 euros https://www.legrandrex.com/evenement/1360

Le Gospel Festival de Paris est le rendez-vous incontournable pour les aficionados de la musique gospel

Inédit à Paris ! Le samedi 26 octobre prochain, pour sa 16ème édition, le Gospel Festival de Paris reçoit deux légendes du gospel américains : Shirley Caesar, surnommée la reine du gospel et Karen Clark Sheard, la plus grande vocaliste de tous les temps !

Deux chanteuses à la performance et au palmarès hors du commun, qui débarquent sur la mythique scène du GRAND REX avec la prestigieuse chorale TOTAL PRAISE MASS CHOIR.

Shirley Caesar s’est produite à la Maison Blanche devant presque tous les présidents américains depuis Jimmy Carter. Auteure, compositrice, interprète appréciée et respectée, Shirley Caesar a collaboré avec Whitney Houston et CeCe Winans, mais aussi avec Patty Labelle, Gladys Knight, Tramaine Hawkins, Andrae Crouch, Kirk Franklin, ou encore Michelle Williams de Destiny’s Child. Elle détient à ce jour : douze Grammy Awards, dix-huit Dove Awards, quatorze Stellar Awards et le très prestigieux « Lifetime Achievement Award » qui gratifie l’ensemble de son époustouflante carrière.

Karen Clark Sheard est artistiquement issue du très célèbre groupe familial « The Clark Sisters » crée par sa mère Dr. Mattie Moss Clark. Elle détient à son actif quatre GRAMMY® Awards, de nombreux Stellar Awards et GMA Dove Awards. Actuellement au firmament du gospel contemporain, Karen Clark est une référence en matière de prouesse vocale, grâce à la virtuosité de ses mélismes et les éclats de ses polyphonies. Elle est admirée par de nombreux artistes de tous bords. Des stars mondiales telles que Beyoncé, Mariah Carey, Missy Elliott, ou Faith Evans ont, en effet, publiquement déclaré être inspirées par Karen.

TOTAL PRAISE MASS CHOIR, la plus grande chorale gospel de France, a à chaque fois électrisé les plus grandes salles parisiennes : L’Olympia, Zénith de Paris, Théâtre du Châtelet, Casino de Paris, Théâtre Mogador… Avec ses 150 choristes et musiciens, la célèbre chorale ne manquera de pousser au firmament de l’expression gospel les répertoires de ces deux pointures du gospel américain.

Né en 2003, le Gospel Festival de Paris est rapidement devenu incontournable, pour les aficionados du genre et pour tous les amateurs de bonne musique. Ici, l’objectif clairement affiché des organisateurs de ce grand festival, est de livrer au public français le meilleur du genre !

Equipe artistique

Avec Shirley Caesar, Karen Clark Sheard, TOTAL PRAISE MASS CHOIR

Le Grand Rex de Paris 1, Boulevard Poissonnière – 75002 Paris 75002 Paris Paris 2e Arrondissement Paris

samedi 26 octobre 2019 – 20h00 à 23h00