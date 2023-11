LA FÉERIE DES EAUX Wish, Asha et la bonne étoile Le Grand Rex, 7 janvier 2024, PARIS.

LA FÉERIE DES EAUX Wish, Asha et la bonne étoile Le Grand Rex. Un spectacle à la date du 2024-01-07 à 16:00 (2023-11-22 au ). Tarif : 18.0 à 21.5 euros.

Film projeté en 2D VF Billet valable à la date indiquée DÉCOUVREZ LES AVENTURES DE ASHA ET LA BONNE ÉTOILE, À TRAVERS LE FILM WISH, DANS LA GRANDE SALLE DU REX REDÉCORÉE AUX COULEURS DE NOËL !LE MYTHIQUE SPECTACLE DE LA FÉÉRIE DES EAUX A LIEU A CHAQUE SEANCE ! Un film d’animation The Walt Disney Company réalisé par Chris Buck et Fawn Veerasunthorn Film projeté en 2D VF Durée du film avec la Féérie des Eaux : environ 2 heures 15 (durée définitive du film non connue) En exclusivité du 22 novembre au 28 novembre 2023, séances jusqu’au 7 janvier 2024 Synopsis : Asha, jeune fille de 17 ans à l’esprit vif et dévouée à ses proches, vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s’exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d’énergie infinie prénommée Star. Ensemble, Star et Asha vont affronter le plus redoutable des ennemis et prouver que le souhait d’une personne déterminée, allié à la magie des étoiles, peut produire des miracles…TARIFS10h30 :Tarif matin 13h15, 16h00, 18h45 :Tarif -14 ansTarif réduit (Valable tous les jours pour les : moins de 26 ans, plus de 60 ans, carte étudiant, carte apprenti, carte famille nombreuse, carte demandeur d’emploi. Un justificatif sera automatiquement demandé au contrôle des billets.)Tarif normal Pour chaque séance , il est possible de rajouter la visite Rex Studios (FORFAIT)INFORMATIONS IMPORTANTES• L’accès au Rex Studios pour les offres couplées se situe à l’extérieur du cinéma, 30 mètres plus loin, juste avant le numéro 5 du boulevard Poissonnière. Il y a un départ toutes les 5 minutes.• La visite des Rex Studios est ouverte hors vacances scolaires : mercredi de 13h00 à 19h00 et samedi et dimanche de 10h00 à 12h00 puis de 13h00 à 19h00.• La visite des Rex Studios est ouverte pendant les vacances scolaires tous les jours de 10h00 à 19h00.• L’accès en salle sera refusé si la projection du film a débuté.

Votre billet est ici

Le Grand Rex PARIS 1, bd Poissonnière Paris

18.0

EUR18.0.

Votre billet est ici