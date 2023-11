Ados – Le Grand Point Virgule, Paris LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE, 23 décembre 2023, PARIS.

Ados – Le Grand Point Virgule, Paris LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE. Un spectacle à la date du 2023-12-23 à 15:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 16.0 à 29.85 euros.

JMD Production (L.2-1005584) ADOSTexte et Mise en scène Olivier Soliveres Avec : Yanis Azaiez, Lise Marsault-Hierro, Arthur Guionnet Pour la première fois, des ados parlent aux ados, il était temps ! Après avoir conquis déjà plus de 500 000 spectateurs, les Ados poursuivent leur aventure au Grand Point Virgule ! Totalement unique, c’est LE spectacle pour les ados ! Lise, Yanis et Arthur vous proposent d’entrer dans le monde merveilleux de … l’adolescence. Un spectacle drôle et burlesque emmené par trois comédiens aux multiples talents. Sur scène, ils chantent, dansent et nous entraînent dans cette aventure incroyable qu’est l’adolescence. Parents, courez voir ce spectacle en famille : occasion immanquable d’enfin mieux comprendre vos enfants ! Chers ados, si vos parents vous gonflent, ce qui est fort probable, ce spectacle est fait pour vous ! Les enfants de moins de 4 ans ne pourront pas accéder à la salle.PRESSE « Un spectacle déjanté et décapant » Télérama « Une comédie complètement déjantée, on rit beaucoup » France Inter « Un spectacle qui plaira aux parents et aux pré-ados ». RFM Ados

LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE PARIS 8 bis, rue de l’Arrivée Paris

16.0

EUR16.0.

