L’Incroyable Histoire de l’Île Mystérieuse – Le Grand Point Virgule, Paris LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE, 29 avril 2023, PARIS.

L’Incroyable Histoire de l’Île Mystérieuse – Le Grand Point Virgule, Paris LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE. Un spectacle à la date du 2023-04-29 à 14:00 (2023-04-29 au ). Tarif : 17.0 à 38.2 euros.

Le GRAND POINT VIRGULE (L.1-1068548, 2-1068549, 3-1068550) présente ce spectacle. L’Incroyable Histoire de l’Île Mystérieuse Après le succès des « Aventuriers de la Cité Z », retrouvez une nouvelle aventure de Jack Beauregard, « l’Indiana Jones Français ! » 1942. La France est occupée. Jack Beauregard, escroc mythomane, survit difficilement grâce au marché noir. Alors qu’une nuit il croit visiter une cave de grands crus de Bourgogne, il tombe nez à nez avec Louise de Talleyrand, une jeune résistante prisonnière de la Gestapo. Parvenant à s’enfuir, Louise révèle à Jack la raison de son arrestation : elle seule est capable de localiser l’île de « Boyuca », qui abriterait, selon la légende, un trésor inestimable : le secret de l’Immortalité. Ensemble, nos deux héros devront braver mille dangers pour atteindre cette « île mystérieuse ». À travers 17 personnages et 26 tableaux différents, cette comédie d’aventure trépidante, basée sur des faits réels et librement inspirée de l’œuvre de Jules Verne, vous émerveillera par sa mise en scène rythmée, ses situations burlesques et ses monstres plus vrais que nature ! Informations pratiques :Métro Montparnasse (lignes 4, 6, 12, 13)Un partenariat avec l’Interparking Montparnasse vous permet de bénéficier d’un forfait à 8€ pour votre soirée de 19h à 9h (renseignements au guichet du théâtre). L’Incroyable Histoire de l’Île Mystérieuse L’Incroyable Histoire de l’Île Mystérieuse

Votre billet est ici

LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE PARIS 8 bis, rue de l’Arrivée Paris

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici