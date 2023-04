Mon Meilleur Copain – Le Grand Point-Virgule, Paris LE GRAND POINT VIRGULE – MAJUSCULE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

MON MEILLEUR COPAINÊtre fidèle en amitié est une qualité. Trop, un défaut ! Bernard et Philippe sont les meilleurs amis du monde. Bernard, marié et infidèle, demande à Philippe de couvrir ses incartades. Début d'un engrenage infernal pour le pauvre Philippe dont le meilleur copain a l'amitié plutôt abusive ! Cette version de « Mon meilleur copain » a été créée à la Comédie Caumartin en juin 2017 puis s'est prolongée au Grand Point Virgule en janvier 2018, au Théâtre Michel en mai 2018, à la Comédie Caumartin en octobre 2018, au Théâtre Daunou en septembre 2019 et au Palais des Glaces en octobre 2020. Le Saviez-vous ?Récompensé à deux reprises pour le Molière du meilleur auteur francophone en 2010 et 2015, Eric Assous a reçu le prix de l'Académie française pour l'ensemble de son oeuvre en 2014. Ses pièces sont représentées dans plus de 25 pays.

